Sala: per rogo nella Rsa chi ha sbagliato paghi, anche il Comune

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - "Se ci saranno responsabilità chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare. Rimanendo il fatto che purtroppo sei persone sono morte". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato da Rai News 24, parlando del rogo scoppiato nella Casa per Coniugi del Comune gestita da Proges.

Il sindaco ha poi parlato del bando che il Comune ha aperto lo scorso anno, e per cui le procedure sono ancora in corso, per la manutenzione di tutte le Rsa di proprietà. Nella Casa per Coniugi infatti non andavano i rilevatori del fumo e l'amministrazione aveva chiesto a Proges di mettere in atto misure compensative, cioè una vigilanza notturna.

"Il bando era aperto da tempo - ha confermato Sala - e non è un mistero ne che i tempi della pubblica amministrazione non sono veloci, ne che strutture che meritano interventi di manutenzione straordinaria in tutta Italia sono tantissime".

"Consapevoli di ciò - ha concluso il sindaco - doveva esserci una vigilanza notturna, ora perché la società che garantisce la gestione di questo immobile non abbia fatto sufficientemente bene non sta a me dirlo, ci sono indagini in corso". (ANSA).