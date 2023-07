Rapimento Getty: un orecchio per credere - Dagli archivi dell'ANSA

Documento: 19830708 03310

RAPIMENTO GETTY: UN ORECCHIO PER CREDERE

(DEL REDATTORE DELL' ANSA DANIELE ALEGIANI SAGNOTTI)

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - AL CAPITANO DEI CARABINIERI CHE

SUBITO DOPO IL RILASCIO GLI CHIEDEVA SE ERA PAUL GETTY JUNIOR,

PRECISAVA: ''TERZO, PAUL GETTY III, DOPO CHE DADDY CHE E' IL

SECONDO E IL NONNO, CHE E' IL PRIMO''. POI IL DICIASSETTENNE

EREDE DI UNA DELLE PIU' RICCHE DINASTIE DEL PETROLIO DEGLI

STATI UNITI HA ASPETTATO NEGLI UFFICI DEI CARABINIERI DI

LAGONEGRO L' ARRIVO DELLA MADRE DA ROMA, DOVE ERA STATO RAPITO

IL 10 LUGLIO 1973. I RAPITORI, PROBABILMENTE MEMBRI DELLE

COSCHE DELLA ' NDRANGHETA DEI PIROMALLI E DEI MAMMOLITI, LO

RILASCIANO ALL' ALBA DEL 15 DICEMBRE SULL' AUTOSTRADA DEL SOLE

VICINO ALLO VINCOLO PER LAURIA, AL CONFINE TRA BASILICATA E

CALAABRIA, DOPO 158 GIORNI DI PRIGIONIA E CON UNA CICATRICE

ROSSASTRA AL POSTO DELL' ORECCHIO DESTRO, INVIATO ALLA

FAMIGLIA PER DIMOSTRARE CHE IL RAPIMENTO NON ERA UNA

MESSAINSCENA. ALL' INIZIO INFATTI IN POCHI HANNO CREDUTO AL

SEQUESTRO DI QUESTO HIPPY DI LUSSO, SCOMPARSO ALLE TRE DI

MATTINA NELLA ZONA DI PIAZZA FARNESE, TRA STRADINE E PIAZZETTE

DAI NOMI TEATRALI E UN PO' ECCESSIVI: VIA DELLA CUCAGNA,

PIAZZA DEL PARADISO, VIA DEL MASCHERONE, VIA DEL BISCIONE,

VICOLO DEL POLVERONE. SI E' PENSATO CHE AVESSE MONTATO TUTTA

LA STORIA PER ESTORCERE DENARO AL NONNO RICCHISSIMO, IPOTESI

RAFFORZATA DALLE VOCI CHE LO DANNO PER VISTO UN PO'

DAPPERTUTTO. DAL CANTO SUO MARTINE ZACHER, LA FOTOMODELLA CHE

VIVE CON LUI E POI DIVENTERA' SUA MOGLIE, RACCONTA DI AVERLO

SENTITO PARLARE DI UN FINTO RAPIMENTO. (SEGUE).



(ANSA) - ROMA, 8 LUG - COSI' QUANDO IL 26 LUGLIO ARRIVA LA

RICHIESTA DI UN RISCATTO DI DUE MILIARDI, POI AUMENTATO A

DIECI, IL PADRE CONTINUA AD ESSERE SCETTICO E IL PATRIARCA,

DALLA SUA REGGIA NEL SURREY IN INGHILTERRA, RISPONDE PICCHE.

''HO QUATTORDICI NIPOTI - DICE GETTY I - E SE PAGO PER UNO

PRIMA O POI MI RAPISCONO ANCHE GLI ALTRI''. PER PIU' DI DUE

MESI TUTTO TACE, ALMENO UFFICIALMENTE, ANCHE SE SI PARLA DI

CONTATTI TRA RAPITORI E LEGALI DELLA FAMIGLIA E DI DETECTIVES

ARRIVATI DALL' AMERICA. POI IL 14 NOVEMBRE, PREANNUNCIATO DA

UNA LETTERA, I RAPITORI MANDANO AD UN QUOTIDIANO UN PLICO CON

DENTRO UN CIUFFO DI CAPELLI ROSSI E UN ORECCHIO DESTRO

TAGLIATO. LA MADRE, GAIL HARRIS, L' UNICA AD AVER SEMPRE

CREDUTO AL SEQUESTRO, RICONOSCE I CAPELLI, MA CI SONO DUBBI

SULL' ORECCHIO E IL MASSIMO CHE POSSONO DIRE I PERITI E' CHE

E' STATO TAGLIATO AD UNA PERSONA VIVA, DI ETA' INFERIORE AI 30

ANNI. OTTO GIORNI DOPO LA PROVA: UNA TELEFONATA AVVERTE CHE

ALCUNE FOTOGRAFIE DI PAUL CON L' ORECCHIO MOZZATO SONO STATE

LASCIATE SUL BORDO DELL' AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI, VICINO

VALMONTONE. NEL POSTO INDICATO C' E' UN BARATTOLO CON DENTRO

CINQUE FOTO POLAROID DALLE QUALI RISULTA EVIDENTE LA

MUTILAZIONE. IL RIBREZZO GENERALE PER IL ''REPERTO ANATOMICO''

INVESTE IL PADRE E IL NONNO DEL RAPITO E SI ARRIVA AL

PARADOSSO QUANDO DECINE DI LETTORI SCRIVONO AD UN GIORNALE

CHIEDENDO L' APERTURA DI UNA SOTTOSCRIZIONE POPOLARE PER

METTERE INSIEME I SOLDI DEL RISCATTO. (SEGUE).



(ANSA) - ROMA, 8 LUG - L' ATTEGGIAMENTO DEI PRIMI DUE

MEMBRI DELLA DINASTIA GETTY SEMBRA SCONVOLGERE ANCHE I

RAPITORI, CHE NEL MESSAGGIO CHE ACCOMPAGNA LE FOTO DEL RAGAZZO

SCRIVONO DELLA FAMIGLIA ''CHE E' LA PIU' RICCA DEL MONDO". ORA I GETTI SI MUOVONO E

LE TRATTATIVE VENGONO CONDOTTE CON PIU' CONCRETEZZA. CHIESTO E

OTTENUTO IL SILENZIO DELLA STAMPA, INTORNO AL 12 DICEMBRE UN

RAPPRESENTANTE DI PAUL GETTY SENIOR CONSEGNA AI RAPITORI LA

CIFRA SULLA QUALE E' STATO RAGGIUNTO L' ACCORDO: UN MILIARDO E

SETTECENTO MILIONI DI LIRE. SETTANTADUE ORE DOPO IL RILASICO,

LO STESSO GIORNO DELL' OTTANTUNESIMO COMPLEANNO DEL

CAPOSTIPITE.