Rapimento Getty: un orecchio per credere - Dagli archivi dell'ANSA

Documento: 19830708 03310
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RAPIMENTO GETTY: UN ORECCHIO PER CREDERE
(DEL REDATTORE DELL' ANSA DANIELE ALEGIANI SAGNOTTI)
(ANSA) - ROMA, 8 LUG - AL CAPITANO DEI CARABINIERI CHE
SUBITO DOPO IL RILASCIO GLI CHIEDEVA SE ERA PAUL GETTY JUNIOR,
PRECISAVA: ''TERZO, PAUL GETTY III, DOPO CHE DADDY CHE E' IL
SECONDO E IL NONNO, CHE E' IL PRIMO''. POI IL DICIASSETTENNE
EREDE DI UNA DELLE PIU' RICCHE DINASTIE DEL PETROLIO DEGLI
STATI UNITI HA ASPETTATO NEGLI UFFICI DEI CARABINIERI DI
LAGONEGRO L' ARRIVO DELLA MADRE DA ROMA, DOVE ERA STATO RAPITO
IL 10 LUGLIO 1973. I RAPITORI, PROBABILMENTE MEMBRI DELLE
COSCHE DELLA ' NDRANGHETA DEI PIROMALLI E DEI MAMMOLITI, LO
RILASCIANO ALL' ALBA DEL 15 DICEMBRE SULL' AUTOSTRADA DEL SOLE
VICINO ALLO VINCOLO PER LAURIA, AL CONFINE TRA BASILICATA E
CALAABRIA, DOPO 158 GIORNI DI PRIGIONIA E CON UNA CICATRICE
ROSSASTRA AL POSTO DELL' ORECCHIO DESTRO, INVIATO ALLA
FAMIGLIA PER DIMOSTRARE CHE IL RAPIMENTO NON ERA UNA
MESSAINSCENA. ALL' INIZIO INFATTI IN POCHI HANNO CREDUTO AL
SEQUESTRO DI QUESTO HIPPY DI LUSSO, SCOMPARSO ALLE TRE DI
MATTINA NELLA ZONA DI PIAZZA FARNESE, TRA STRADINE E PIAZZETTE
DAI NOMI TEATRALI E UN PO' ECCESSIVI: VIA DELLA CUCAGNA,
PIAZZA DEL PARADISO, VIA DEL MASCHERONE, VIA DEL BISCIONE,
VICOLO DEL POLVERONE. SI E' PENSATO CHE AVESSE MONTATO TUTTA
LA STORIA PER ESTORCERE DENARO AL NONNO RICCHISSIMO, IPOTESI
RAFFORZATA DALLE VOCI CHE LO DANNO PER VISTO UN PO'
DAPPERTUTTO. DAL CANTO SUO MARTINE ZACHER, LA FOTOMODELLA CHE
VIVE CON LUI E POI DIVENTERA' SUA MOGLIE, RACCONTA DI AVERLO
SENTITO PARLARE DI UN FINTO RAPIMENTO. (SEGUE).
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RAPIMENTO GETTY: UN ORECCHIO PER CREDERE (2)
(ANSA) - ROMA, 8 LUG - COSI' QUANDO IL 26 LUGLIO ARRIVA LA
RICHIESTA DI UN RISCATTO DI DUE MILIARDI, POI AUMENTATO A
DIECI, IL PADRE CONTINUA AD ESSERE SCETTICO E IL PATRIARCA,
DALLA SUA REGGIA NEL SURREY IN INGHILTERRA, RISPONDE PICCHE.
''HO QUATTORDICI NIPOTI - DICE GETTY I - E SE PAGO PER UNO
PRIMA O POI MI RAPISCONO ANCHE GLI ALTRI''. PER PIU' DI DUE
MESI TUTTO TACE, ALMENO UFFICIALMENTE, ANCHE SE SI PARLA DI
CONTATTI TRA RAPITORI E LEGALI DELLA FAMIGLIA E DI DETECTIVES
ARRIVATI DALL' AMERICA. POI IL 14 NOVEMBRE, PREANNUNCIATO DA
UNA LETTERA, I RAPITORI MANDANO AD UN QUOTIDIANO UN PLICO CON
DENTRO UN CIUFFO DI CAPELLI ROSSI E UN ORECCHIO DESTRO
TAGLIATO. LA MADRE, GAIL HARRIS, L' UNICA AD AVER SEMPRE
CREDUTO AL SEQUESTRO, RICONOSCE I CAPELLI, MA CI SONO DUBBI
SULL' ORECCHIO E IL MASSIMO CHE POSSONO DIRE I PERITI E' CHE
E' STATO TAGLIATO AD UNA PERSONA VIVA, DI ETA' INFERIORE AI 30
ANNI. OTTO GIORNI DOPO LA PROVA: UNA TELEFONATA AVVERTE CHE
ALCUNE FOTOGRAFIE DI PAUL CON L' ORECCHIO MOZZATO SONO STATE
LASCIATE SUL BORDO DELL' AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI, VICINO
VALMONTONE. NEL POSTO INDICATO C' E' UN BARATTOLO CON DENTRO
CINQUE FOTO POLAROID DALLE QUALI RISULTA EVIDENTE LA
MUTILAZIONE. IL RIBREZZO GENERALE PER IL ''REPERTO ANATOMICO''
INVESTE IL PADRE E IL NONNO DEL RAPITO E SI ARRIVA AL
PARADOSSO QUANDO DECINE DI LETTORI SCRIVONO AD UN GIORNALE
CHIEDENDO L' APERTURA DI UNA SOTTOSCRIZIONE POPOLARE PER
METTERE INSIEME I SOLDI DEL RISCATTO. (SEGUE).
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RAPIMENTO GETTY: UN ORECCHIO PER CREDERE (3)
(ANSA) - ROMA, 8 LUG - L' ATTEGGIAMENTO DEI PRIMI DUE
MEMBRI DELLA DINASTIA GETTY SEMBRA SCONVOLGERE ANCHE I
RAPITORI, CHE NEL MESSAGGIO CHE ACCOMPAGNA LE FOTO DEL RAGAZZO
SCRIVONO DELLA FAMIGLIA ''CHE E' LA PIU' RICCA DEL MONDO". ORA I GETTI SI MUOVONO E
LE TRATTATIVE VENGONO CONDOTTE CON PIU' CONCRETEZZA. CHIESTO E
OTTENUTO IL SILENZIO DELLA STAMPA, INTORNO AL 12 DICEMBRE UN
RAPPRESENTANTE DI PAUL GETTY SENIOR CONSEGNA AI RAPITORI LA
CIFRA SULLA QUALE E' STATO RAGGIUNTO L' ACCORDO: UN MILIARDO E
SETTECENTO MILIONI DI LIRE. SETTANTADUE ORE DOPO IL RILASICO,
LO STESSO GIORNO DELL' OTTANTUNESIMO COMPLEANNO DEL
CAPOSTIPITE.
Rapimento Getty: un orecchio per credere - Dagli archivi dell'ANSA
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