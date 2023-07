Ragazzo insultato e picchiato per colore pelle e disabilità

(ANSA) - MONZA, 08 LUG - Insultato e buttato a terra per il colore della sua pelle e per la sua disabilità. E' accaduto a un ragazzo disabile, di 22 anni, egiziano, su un bus a Monza.

L'aggressore, un uomo di 47, è stato denunciato dalla polizia per lesioni, percosse ed ingiuria aggravate dall'odio razziale e dalla minorata difesa ed è stata attivata la procedura del 'Codice Rosso'. L'episodio risale a martedì 4 luglio, ma è stato reso noto solo oggi.

I poliziotti, arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo circondato da diverse persone che lo avevano bloccato, fuori da un negozio di via Buonarroti. Secondo le testimonianze, poco prima, dopo essere salito sullo stesso bus su cui viaggiava il nordafricano di 22 anni, lo aveva insultato senza motivo, offendendolo per la disabilità e il colore della pelle. (ANSA).