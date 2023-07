Morto annegato al largo nella laguna a Grado

(ANSA) - TRIESTE, 08 LUG - Un uomo, dell'apparente età di 40 anni, è morto annegato al largo del Banco d'Orio, nella laguna a Grado (Gorizia). Il suo corpo è stato notato galleggiare da alcuni diportisti che hanno allertato i soccorsi. In breve è giunto un battello della Guardia Costiera i cui marinai hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a terra, nella zona di porto San Vito dove una ambulanza con i sanitari del Sores erano in attesa.

Indagini sono in corso per identificare l'uomo, che potrebbe aver avuto un malore mentre nuotava ed essere stato poi trasportato lontano dalla corrente.

Si tratta della seconda persona che annega in zona: alcuni giorni fa è morto un turista tedesco di 61 anni. (ANSA).