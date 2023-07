Festa di San Firmino a Pamplona, 10 in ospedale in due giorni

(ANSA) - MADRID, 08 LUG - Sono almeno dieci le persone finite in ospedale tra ieri e oggi a Pamplona, in Spagna, rimaste ferite nel corso della tradizionale festa taurina di San Firmino: è quanto si apprende dai bollettini medici diramati alla stampa locale. Di queste persone, tutte partecipanti ai cosiddetti 'encierros' - ovvero l'evento in cui centinaia di corridori cercano di sfuggire ai tori lanciati in corsa lungo un percorso cittadino che conduce all'arena delle corride -, solo una è risultata ferita per una cornata, anche se solo superficialmente.

Come ogni anno, la festa di San Firmino, un'attrazione internazionale per migliaia di appassionati e turisti, inizia il 6 luglio e si prolunga per 8 giorni e 12 ore. Gli 'encierros' hanno luogo tutte le mattine, alle ore 8, tra il 7 e il 14 luglio.

Nella mattinata di oggi, la sindaca di Pamplona Cristina Ibarrola ha dichiarato che sinora la festa di quest'anno è trascorsa "senza incidenti degni di considerazione". (ANSA).