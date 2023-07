Estate: bollino rosso senza disagi in A4 con aumento di turisti

(ANSA) - TRIESTE, 08 LUG - Giornata da bollino rosso sull'autostrada A4 ma senza particolari disagi per i turisti diretti in Slovenia o Croazia o per gli automobilisti locali diretti in montagna o lungo il litorale delle spiagge della Bassa friulana. E questo nonostante i sensibili aumenti di transiti in ogni direzione, Alle 17 erano stati contati 100mila passaggi, +12% rispetto al 2022 all'uscita dei caselli del Lisert (Trieste) ma anche di quelli consigliati per evitare il formarsi di code, cioé prima di giungere nel capoluogo giuliano. Alcune code si sono formate a Cessalto, San Stino di Livenza, San Donà di Piave e Latisana e al Lisert.

Aumentano i viaggiatori verso Trieste (+3%), Redipuglia (+37%) e Villesse (+18%). I viaggiatori, leggendo i pannelli a messaggio variabile e i navigatori, hanno preferito, appunto, altre uscite rispetto a quella del Lisert.

Slovenia e Croazia restano le destinazioni più diffuse, seguite dalla montagna. A Udine Sud, infatti, i passaggi sono stati +22% rispetto allo scorso anno. In aumento del +3,71% anche i viaggiatori diretti a Latisana, Lignano e Bibione.

Si registra infine un aumento del 13 per cento di pedaggi a San Donà di Piave, meta raggiunta dai tanti interessati a fare acquisti all'outlet della cittadina, dove sono appena iniziati i saldi. (ANSA).