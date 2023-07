Atto vandalico all'auto di Pietro Orlandi, squarciate le gomme

L'auto di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela scomparsa a Roma nel giugno del 1983, è stata oggetto di una azione vandalica la notte tra il 5 e il 6 luglio scorso.

Squarciati con una lama i quattro pneumatici. L'auto era parcheggiata in una strada di Borgo Pio, a poca distanza da via della Conciliazione. "A nostro avviso si tratta di un'azione mirata - spiega l'avvocato Laura Sgrò, legale di Orlandi -. Le altre auto, infatti, non sono state danneggiate. Sull'episodio abbiamo immediatamente presentato una denuncia". In base a quanto si apprende le forze dell'ordine hanno già acquisito le telecamere presenti in zona per cercare di individuare gli autori del gesto.

