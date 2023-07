Rogo in casa riposo: Sala, 6 morti bilancio pesantissimo

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - L'incendio scoppiato in una camera della residenza per anziani Casa dei coniugi di Milano è stato "contenuto. Viene da direi n questi casi che poteva andare peggio, ma sei morti sono in bilancio pesantissimo": così ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha fatto un sopralluogo nella struttura insieme all'assessore alla Sicurezza Marco Granelli.

Al bilancio "pesantissimo speriamo - ha aggiunto Sala - che non si aggiungano persone che sono in ospedale in situazione delicata": Erano 167 le persone presenti nella struttura quando sono scoppiate le fiamme in cui sono rimaste intossicate anche 81 persone Sala ha spiegato che in considerazione delle condizioni degli ospiti della struttura si è dovuto portarli fuori "quasi uno a uno a braccia". A dare l'allarme è stato una persona di servizio e questo ha permesso di contenere le fiamme. "Visitando le camere a fianco non c'è incendio di fuoco, ma le pareti annerite, sono le esalazioni tanto letali quanto il fuoco".

Adesso "si sta lavorando per ricollocare anche velocemente le persone che molto spesso non sono autosufficienti" e si sta cercando posto nelle altre strutture del gestore "perché ricordo che questa è una struttura del Comune ma data in gestione ai privati da tanti anni".

"Adesso le indagini - ha concluso - dovranno dire cosa è successo". (ANSA).