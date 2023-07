Fonti via Arenula su Delmastro, irragionevole imputazione coatta

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Secondo fonti del ministero della Giustizia, "l'imputazione coatta nei confronti dell'on.

Delmastro Delle Vedove, come nei confronti di qualsiasi altro indagato, dimostra l'irrazionalità del nostro sistema" ed è "irragionevole". "E' necessaria una riforma radicale che attui pienamente il sistema accusatorio", sostengono le stesse fonti che si pronunciano anche sul caso di Daniela Santanchè., manfiestando "ancora una volta, lo sconcerto e il disagio per l'ennesima comunicazione a mezzo stampa di un atto che dovrebbe rimanere riservato". La riforma proposta dal ministro Nordio, aggiungono in proposito, "mira ad eliminare questa anomalia tutelando l'onore di ogni cittadino presunto innocente sino a condanna definitiva". (ANSA).