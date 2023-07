Attanasio: oggi udienza gup, sit-in fuori tribunale a Roma

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Sit-in questa mattina fuori la cittadella giudiziaria di Roma in occasione dell'udienza davanti al gup che vede imputati Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, funzionari del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell'Onu, accusati di omicidio colposo per non avere garantito la sicurezza dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio del 2021.

L'iniziativa è stata organizzata da varie sigle. "La verità è d'obbligo verso le famiglie e verso le tre persone morte e anche, più complessivamente, verso tutto il nostro sistema dell'aiuto pubblico allo sviluppo - affermano Silvia Stilli presidente di Aoi e Ivana Borsotto presidente Focsiv -. Non capire come garantire la sicurezza a chi fa la diplomazia per mestiere e a chi la fa per scelta, da volontario, per noi rappresenta una preoccupazione, anche se sappiamo che in questa vicenda c'è un'agenzia delle Nazioni Unite che è in qualche modo sotto accusa rispetto al tema della sicurezza. Noi siamo a testimoniare la piena solidarietà alle famiglie qualunque sia la decisione in udienza".

Nel corso dell'udienza di oggi verranno affrontate le questioni relative alla notifica degli atti, alla giurisdizione e all'immunità diplomatica. (ANSA).