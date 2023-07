A ottobre Richard Gere deporrà al processo Open Arms

L'attore Richard Gere sarà sentito il 6 ottobre come teste di parte civile al processo Open Arms. Il dibattimento, in corso a Palermo davanti al tribunale, vede imputato il ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito illegittimamente lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi dalla nave della ong spagnola Open Arms ad agosto del 2019. Richard Gere dovrà riferire sulle condizioni dei migranti a bordo della Open Arms. L'attore, che era in vacanza in Italia, affittò un'imbarcazione e il 9 agosto raggiunse la nave per rendersi conto dello stato di salute dei 147 migranti soccorsi e portò viveri e acqua ai profughi.

