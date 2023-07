Tempo instabile al Nord, da domani picchi oltre i 40 gradi

Oggi sarà ancora una giornata di tempo instabile sulle regioni settentrionali con temporali, anche molto forti. Avanza nel frattempo l'anticiclone africano che inizierà a invadere la Sardegna con i primi 40°C sulle zone interne meridionali dell'Isola. Da domani temperature in crescita con picchi anche di 45 gradi. E' quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it Con l'arrivo dell'alta pressione il meteo tornerà stabile su tutte le regioni. Per almeno sette giorni sull'Italia il sole sarà prevalente anche se occasionalmente sui confini alpini potranno scoppiare isolati temporali di calore, anche se di breve durata.

Le protagoniste dei prossimi giorni saranno le temperature, con picchi di massime fino a 45 gradi di giorno e minime dominate dall'afa di notte. Il bersaglio principale sarà la Sardegna dove, a partire dal weekend, i valori massimi di temperatura supereranno i 40°C (fino a 45°C) sulle zone interne, specie meridionali. Farà caldissimo anche sul resto d'Italia: in Sicilia sono previsti oltre 40°C mentre al Centro, tra domenica e lunedì il termometro sfiorerà i 37-38°C a Firenze e a Roma. Si raggiungeranno i 37°C anche al Nord (Milano, Padova, Bologna, Pavia, Ferrara).

Nel dettaglio - Giovedì 6. Al nord: instabile con piogge o temporali a carattere sparso. Al centro: via via più instabile su Marche, perugino e aretino. Al sud: bel tempo prevalente.

- Venerdì 7. Al nord: sole prevalente. Al centro: sole e più caldo. Al sud: soleggiato e caldo.

- Sabato 8. A nord: soleggiato e caldo salvo temporali sul Piemonte occidentale. Al centro: sole ovunque e caldo in aumento. Al sud: bel tempo, tanto caldo in Sicilia.