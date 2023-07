Si schianta con l'auto che prende fuoco, muore carbonizzato

Un giovane di 20 anni, Gabriele Naccari, è morto carbonizzato nell'incendio della sua auto, dopo essere uscito fuori strada nel parco della Favorita a Palermo. L'incidente è avvenuto in nottata in viale Diana, nei pressi delle Scuderie Reali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato fino all'alba per spegnere le fiamme ed estrarre il corpo dall'abitacolo. La vittima, 22 anni, avrebbe perso il controllo della sua auto, un'Alfa Mito, ed è finito fuori strada schiantandosi contro un albero. Nell'impatto la sua auto ha preso fuoco. La strada che collega la città al litorale di Mondello è stata chiusa per tutta la notte dalla polizia municipale per consentire i rilievi fatti dall'infortunistica dei vigili urbani di Palermo.