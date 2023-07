Esplosione in fabbrica fuochi, lo scoppio ha devastato l'area

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - Ospitava il laboratorio in cui si miscelano le sostanze pirotecniche il casotto che è esploso stamattina sulle colline che sovrastano Roccarainola, nel Nolano. Al suo interno stamattina c'era al lavoro l'operaio che ha perso la vita. Completamente sbriciolata la struttura. Le foto dall'alto danno l'idea di uno scenario apocalittico: alberi carbonizzati, la sagoma della struttura che non c'è più, un piccolo cratere nel punto dove verosimilmente c'è stata l'esplosione.

La Fireworks, l'azienda di fuochi pirotecnici interessata dall'incidente, è organizzata su più strutture: un corpo centrale con gli uffici e poi tante piccole strutture disseminate lungo la collina dove materialmente si lavorano i fuochi d'artificio. Una separazione necessaria per evitare che l'esplosione di una danneggi a catena tutte le altre. (ANSA).