E' morto il turista scomparso ieri in mare a Grado

(ANSA) - GRADO, 06 LUG - E' morto il turista tedesco, in vacanza a Grado (Gorizia), disperso da ieri mattina dopo essersi allontanato dalla riva per fare una nuotata. A trovare il corpo questa mattina, verso le 9:35, è stato un battello veloce del Comando Guardia Costiera. Lo ha reso noto la Capitaneria di Porto.

Le ricerche erano cominciate ieri mattina verso le 11:50 coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trieste, impiegando un consistente numero di unità navali della Guardia Costiera di Grado, Monfalcone e Trieste, una unità dei Carabinieri, una dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, con il supporto aereo di un elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia. Inizialmente condotte lungo il litorale di Grado, in mare e in spiaggia, si erano successivamente allargate anche al mare aperto, senza trascurare le acque interne e il canale di accesso al Porto di Grado, pattugliate più volte. E' proprio nel canale di accesso in porto, che, nel corso di un nuovo controllo da parte dei mezzi della Guardia Costiera, è stato trovato e recuperato il corpo del turista. Sono in corso indagini per fare luce sulle cause della tragedia. (ANSA).