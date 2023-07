Agguato nella notte a Napoli, 44enne ucciso a colpi di pistola

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - Un uomo di 44 anni, Pasquale Sesso, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli in un agguato scattato nella zona di Santa Lucia. La vittima è stata raggiunta da uno dei diversi colpi d'arma da fuoco esplosi mentre era in sella a uno scooter in via Solitaria. La vittima è stata trasportata nell'ospedale Vecchio Pellegrini dove è deceduto. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli. (ANSA).