Stretta a Sant'Antioco, sulle spiagge è vietato mangiare

(ANSA) - SANT'ANTIOCO, 05 LUG - In spiaggia di norma non si può fumare nè prelevare sabbia o conchiglie. Come anche transitare o sostare con veicoli di ogni genere e campeggiare.

Ma sulle spiagge di Sant'Antioco, nella parte sud occidentale della Sardegna, i divieti si fanno ancora più stringenti: vietato "fare picnic o consumare pasti di qualsiasi natura", "montare tende o fare assembramenti di ombrelloni", usare le pietre come ancoraggi contro il vento.

La stretta è contenuta in un'ordinanza firmata dal sindaco Ignazio Locci e pubblicata oggi sul sito del comune. Oltre alle consuete norme di igiene pubblica che vietano l'abbandono dei rifiuti e l'utilizzo di contenitori o sacchetti monouso non compostabili, vige il divieto di mangiare in spiaggia. La prescrizione è generica e riguarda alcuni pranzi luculliani praticati, soprattutto nelle giornate festive, con assembramenti di persone sotto tende e ombrelloni con tanto di tavolini e sedie. Tuttavia, se applicata alla lettera a rischiare la sanzione, da 25 euro a 500 euro, potrebbe essere anche chi consuma un panino, un gelato o un frutto in spiaggia.

"Abbiamo semplicemente ripescato le diciture dell'ordinanza balneare regionale - spiega Locci all'ANSA - Il tema è legato al fatto che non vogliamo l'assalto alla spiaggia: è logico che si sta mangiando un panino o un'insalata non ci sono problemi, diversa questione sono le tavolate imbandite. E noi vogliamo disincentivare e prevenire questa pratica. Come anche - aggiunge - la cattiva abitudine di portare e utilizzare in spiaggia pietre per ancorare gli ombrelloni in caso di vento. E' una questione di pulizia e di sicurezza. A Cala Sapone - denuncia il sindaco - esiste ancora il muro della vecchia tonnara del '700 che ogni anno viene saccheggiato per usare le pietre per ancorare gli ombrelloni. Tutto questo deve finire". (ANSA).