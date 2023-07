Spacciava in circolo del 1912 intitolato alla Madonna, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - E' stato fondato nel 1912 il circolo intitolato alla Madonna del Carmine che i carabinieri della tenenza di Arzano, in provincia di Napoli, hanno sottoposto a sequestro perchè utilizzato da un pusher 27enne per spacciare la sua droga.

L'uomo, Riccardo De Rosa, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. I militari dell'arma durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un movimento sospetto attorno a quel circolo.

Poi la svolta quando una delle persone all'interno ha ceduto a un giovane un piccolo involucro in cambio di denaro. Il pusher non ha fatto in tempo a fuggire. Addosso poca droga. Il resto delle dosi ancora da smerciare è stato trovato in un portaombrelli nel circolo: tre stecchette di hashish per complessivi 8,5 grammi di stupefacente. De Rosa è ora in attesa di giudizio. (ANSA).