Schiuma nella fontana accanto a una basilica di Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 05 LUG - E' stata trovata stamani piena di schiuma la fontana che ad Assisi si trova accanto alla basilica di Santa Maria degli Angeli. Sono ora in corso accertamenti da parte della polizia di Stato e di quella locale per stabilire cosa l'abbia provocata e chi.

Al momento nessuno si è attribuito la responsabilità del gesto.

La fontana non ha riportato danni ma è stata ora svuotata dall'acqua per svolgere verifiche più approfondite. Analisi sono in corso anche per stabilire quale sostanza abbia provocato la schiuma.

La polizia sta intanto visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza che si trovano nella zona. (ANSA).