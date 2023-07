Rapina di orologi di lusso, un fermo della Polizia a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - E' ritenuto responsabile di una violenta rapina di due orologi di lusso ai danni di una coppia che stava rientrando nel garage di casa nel marzo scorso, nel centro di Milano, un ventenne che è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato, coordinati dal VII Dipartimento della Procura di Milano. E' stato preso a Modena, in collaborazione con la Polizia della città emiliana Lo scorso 26 marzo 2023, mentre i due coniugi facevano accesso al garage in viale Monte Santo erano stati aggrediti da due uomini, i quali, trascinandoli fuori dall'auto e colpendoli con calci e pugni, avevano rubato all'uomo un Rolex modello GMT Master in acciaio, dal valore di circa euro 13.000 euro, e alla donna, un Bulgari in oro con brillanti del valore di circa 20.000 euro.

Le indagini degli agenti della Squadra Mobile milanese hanno incrociato le immagini di videosorveglianza e quelli emersi dall'analisi del traffico di celle telefoniche e hanno identificato i due presunti responsabili, uno dei quali è stato fermato mentre l'altro è ricercato.

Farebbero parte di un gruppo di rom attivo su buona parte del territorio italiano, con frequenti rientri in Romania. (ANSA).