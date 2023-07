Processo ai trapper, in aula il video dell'aggressione

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Le immagini delle fasi antecedenti alla sparatoria dello scorso 3 luglio in via Toqueville a Milano, per la quale sono finiti a processo, tra gli altri, i due noti trapper Baby Gang e Simba La Rue, sono state mostrate oggi in aula davanti ai giudici della settima sezione penale di Milano. Le scene sono state descritte da un agente della polizia sentito come testimone, che ha indicato nel filmato il momento in cui compare l'arma, la successiva colluttazione e le fasi in cui i giovani si contendono l'arma con la quale successivamente due ragazzi senegalesi sono stati gambizzati.

I due trapper, così come gli altri 6 della loro 'crew', tra i quali il loro manager Mounir Chakib, detto 'Malippa', erano presenti in udienza: le accusa a vario titolo sono rissa, rapina, lesioni e porto abusivo di arma da sparo (una pistola).

A difenderli, il legale Nicolò Vecchioni. Rispondendo alle domande della pm Francesca Crupi, il poliziotto ha poi mostrato il momento, distinguibile solo da un rapidissimo bagliore, in cui viene esploso il colpo. (ANSA).