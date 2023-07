Per il maltempo in Lombardia voli dirottati, interrotto concerto

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - A causa maltempo che si è abbattuto ieri sera su alcune aree della Lombardia, in particolare in provincia di Milano e Varese, oltre 20 voli aerei in arrivo a Malpensa (Varese) sono stati dirottati su altri aeroporti, tra cui Bergamo, Bologna, Brescia, Linate e Venezia.

Un volo British Airways atteso in serata, come riporta il profilo social "vola Malpensa", è arrivato alle 4 di questa mattina perché sorpreso dalla tempesta in quota. Per la stessa ragione gli organizzatori del Rugby Sound festival hanno dovuto interrompere il concerto degli Articolo 31 in corso a Legnano (Milano). (ANSA).