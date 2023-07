Forum per i giovani sulle disabilità, l'inclusione al centro

"Abbiamo affrontato con i ragazzi, che partecipano al programma Ability Garden, il tema dell'accessibilità e loro hanno esternato le situazioni che trovano inaccessibili o estremamente complesse". Lo sottolinea Serena Cecconi, presidente dell'associazione e curatrice del forum "Noi in Ability Garden".

"Ci interessiamo al talento e alle abilità per un'inclusione di valore e per agevolare l'assunzione delle categorie protette, ma il posto di lavoro tanto ambito dalla persona - aggiunge -, deve essere corollato dalla possibilità di poter accedere alla vita con la massima autonomia, ecco perché abbiamo voluto dedicare questa edizione all'Atto Europeo sull'Accessibilità che porterà tutti gli Stati membri entro un paio di anni all'adeguamento nei processi produttivi e nell'erogazione dei servizi per i cittadini con disabilità".

All'incontro, a cui ha partecipato, tra gli altri, con un video la ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli, è stato presentato il Manifesto dell'Accessibilità, realizzato dai ragazzi di Ability Garden.