Festival No Tav 'Alta Felicità' insicuro, dossier in procura

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Carenze in materia di sicurezza in 'Alta Felicità', la rassegna musicale organizzata ogni estate in Valle di Susa dal movimento No Tav: parla di questo un dossier al vaglio della procura di Torino dopo una serie di accertamenti svolti dalla polizia.

L'indagine riguarda l'edizione del 2022, che si è svolta, come di consueto, nel territorio del Comune di Venaus. Sarebbero emerse delle violazioni della normativa di settore, tra cui l'assenza di steward.

Il festival, che è scandito da concerti, dibattiti e conferenze, richiama di solito migliaia di persone; diverse centinaia si stabiliscono in un campeggio allestito per l'occasione. (ANSA).