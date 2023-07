Due Comuni isolati nel Lecchese per il maltempo

(ANSA) - LECCO, 05 LUG - Un violento temporale si è abbattuto la scorsa notte sul territorio dell'Unione dei comuni della Valvarrone, sulle montagne del settore nord della provincia di Lecco. Tanta paura e frazioni isolate per alcune ore, ma i danni sono stati fortunatamente contenuti dalle opere d'emergenza che erano state eseguite dopo la grave alluvione del 2019.

Le frazioni più colpite e rimaste isolate nella notte sono quelle di Introzzo e Tremenico. Nessun danno alle persone, ma molta mobilitazione per gli effetti della violenza delle precipitazioni.

Un automobilista è rimasto bloccato ed è stato poi aiutato dai Vigili del fuoco, intervenuti con cinque unità di pronta mobilitazione. Travolti anche alcuni mezzi di cantiere nella zona di Dervio (Lecco), comune a valle della zona più colpita.

A fare paura ancora una volta sono state le acque del torrente Varrone, invaso da legname e detriti, ma le opere di contenimento hanno retto.

In queste ore nelle zone più colpite è atteso anche il prefetto Sergio Pomponio. Alcune strade montane sono state invase da detriti o colpite da frane e le squadre sono al lavoro per ripristinare anche questi collegamenti in quota. (ANSA).