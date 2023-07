Attacco hacker a ospedale, procura indaga per tentata estorsione

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - A indagare sull'attacco informatico di cui è rimasta vittima l'Azienda ospedaliera universitaria Vanvitelli di Napoli è la sezione reati informatici della Procura partenopea, con i magistrati Cozza, Onorati e Capasso.

L'ufficio inquirente e la Polizia postale ipotizzano il reato di tentata estorsione.

Secondo quanto si è appreso il malware inoculato è un ransomware che limita l'accesso del dispositivo che infetta, in questo caso i server, richiedendo un riscatto da pagare per ottenere una chiave di decriptazione.

I tecnici dell'Azienda ospedaliera insieme con gli esperti della Polizia postale stanno rimettendo in piedi il sistema, in particolare i server virtuali e per quanto riguarda i dati sono a disposizione dei backup che dovrebbero ripristinare la normalità.

Secondo quanto si è appreso, come sempre accade in questi casi, non è stata formulata una richiesta specifica ma è stato fornito un indirizzo mail con il quale mettersi in contatto con gli hacker che a questo punto notificano la richiesta di riscatto, una soluzione non presa in considerazione dalla vittime dell'attacco. (ANSA).