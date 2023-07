Uccisa a Roma: famiglia, basta ricostruzioni fantasiose

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Nell'esprimere apprezzamento per le manifestazioni di solidarietà e cordoglio da parte di amici, conoscenti e comuni cittadini nei confronti della povera Michelle, vittima di un efferato, quanto immotivato delitto, alla luce, tuttavia, delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da più persone, in particolare da coetanei della ragazza, dalle quali emergerebbero - ci si permette di dire - fantasiose ricostruzioni sul movente del reato, tali persino, in alcuni casi, da pregiudicare l'onore e il decoro della vittima". Lo affermano gli avvocati Claudia Di Brigida e Antonio Nebuloso, legali dei genitori della ragazza uccisa a Roma. (ANSA).