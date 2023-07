Position paper ASviS sulla Rigenerazione urbana

L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ha presentato il Position paper “Governo del territorio, rigenerazione urbana e politiche abitative per lo sviluppo sostenibile”, realizzato dal Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 11 (Città e comunità sostenibili). La conferenza stampa di presentazione del documento, riservata ai giornalisti, si tiene presso la sala stampa della Camera dei Deputati (via della Missione, 4 - Roma) dalle 10 alle 11 e può essere seguita da tutte e tutti in diretta streaming sulla WebTv della Camera.