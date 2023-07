Migranti, Humanity 1 attraccata a Ortona con 197 persone

(ANSA) - ORTONA, 04 LUG - È attraccata alle 17 al Molo Nord del Porto di Ortona, con a bordo 197 migranti, 'Humanity 1', la nave di Sos Humanity. Sul posto forze dell'ordine, Protezione Civile e anche volontari di Verso Probo e Save The Children.

Dopo la visita affidata al personale dell'Usmaf (unità sanitaria marittima di frontiera) i migranti saranno trasferiti al Palasport della frazione Caldari per le procedure di identificazione.

Tra loro ci sono 40 minori non accompagnati e tre bambini piccoli con le rispettive mamme: saranno tutti sistemati nei centri d'accoglienza abruzzesi, gli altri saranno trasferiti nei centri delle regioni limitrofe. (ANSA).