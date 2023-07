Libero uno degli sfregiatori di Lucia Annibali

(ANSA) - PESARO, 04 LUG - Uno degli sfregiatori di Lucia Annibali, l'avvocatessa ed ex deputata sfigurata 10 anni fa con l'acido su mandato dell'ex fidanzato, è libero. Rubin Talaban, 41 anni, condannato con sentenza definitiva a 12 anni di reclusione, ha scontato 9 anni di carcere ed è stato espulso in Albania lo scorso aprile. La notizia è anticipata da Il Messaggero, il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Sono invece ancora in carcere il complice Altistin Precetaj, condannato anche lui a 12 anni, e il mandante Luca Varani, che scontando una pena di 20 anni. (ANSA).