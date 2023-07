Lasciano la nipotina in auto al caldo, denunciati i nonni

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Hanno lasciato la nipotina di tre anni da sola, chiusa in macchina, al caldo, in un parcheggio di un centro commerciale. Si tratta di una coppia di origine spagnola denunciata dai carabinieri di Rivoli, nel Torinese, per abbandono di minore.

Ieri pomeriggio i due nonni, che dovevano far la spesa al centro commerciale Le Gru, a Grugliasco, alle porte di Torino, sono scesi dalla vettura, lasciando la piccola sui sedili posteriori. Un cliente del centro commerciale ha però notato la bimba dentro l'auto in sosta e ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, che hanno forzato il finestrino, estraendo la bambina. Trasportata in ospedale è stata ricoverata per accertamenti, ma le sue condizioni sono buone.

Quando i nonni, a cui era stata affidata la bimba dai genitori partiti per le vacanze, sono tornati all'auto, c'erano i militari dell'Arma ad attenderli, che li hanno portati in caserma per identificarli e denunciarli. (ANSA).