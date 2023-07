Francia: colletta per poliziotto che ha ucciso, raccolto 1,5 mln

(ANSA) - PARIGI, 04 LUG - La colletta online organizzata a favore del poliziotto che ha ucciso il diciassettenne Nahel, da Jean Messiha, un politico vicino al polemista di estrema destra Eric Zemmour, si chiude questa sera. Lo ha annunciato su Twitter lo stesso Messiha. La raccolta di fondi per il poliziotto che con il suo gesto ha dato il via a una rivolta di 5 giorni in Francia, ha totalizzato finora un milione e mezzo di euro.

Dopo le tante polemiche che hanno accompagnato il lancio dell'iniziativa, è giunta oggi la notizia che la famiglia di Nahel ha presentato una denuncia contro Messiha per truffa organizzata.

Secondo l'emittente Rmc, che cita l'avvocato della famiglia, Yassine Bouzrou, per incitare i contributori a fare le loro donazioni Messiha avrebbe utilizzato "manovre fraudolente".

