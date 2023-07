Famiglia di truffatori, sequestrati beni per 500mila euro

(ANSA) - MONZA, 04 LUG - Oltre mezzo milione di euro di patrimonio è stato sequestrato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Monza e della Brianza e dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza monzese, a una coppia di cittadini serbi, pluripregiudicati e specializzati nelle truffe 'Reep Deal', in esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, su proposta del Questore di Monza e della Brianza. I beni erano intestati ai due indagati e al loro intero nucleo familiare, da anni residente a Vimercate (Monza). Il provvedimento è scaturito da un accertamento economico-patrimoniale eseguito dai finanzieri e dall'analisi della pericolosità sociale della famiglia, effettuata dagli agenti della Questura, che hanno ricostruito il curriculum delinquenziale del capo-famiglia.

Nel 2012 l'uomo è stato protagonista di un'operazione illecita finalizzata a truffare un cittadino russo, con il quale era stata concordata la consegna di 690 mila euro in contanti a titolo di anticipo per l'acquisto di uno yacht Azimut 68 Evolution che si era impegnato a pagare oltre due milioni di euro.

Dalle indagini è emersa anche l'assoluta sproporzione tra redditi i dichiarati e il tenore di vita condotto dalla famiglia, completamente sconosciuta al fisco. (ANSA).