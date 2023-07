Cammina in strada e non sotto il portico, multato a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 04 LUG - Multato dalla polizia locale per aver camminato sulla strada in salita che porta alla basilica di San Luca, anziché sotto gli archi del portico più famoso di Bologna, meta di pellegrinaggi e passeggiate e recentemente illuminato alla sera dalle luci di Cesare Cremonini. E' successo a un cittadino sessantenne, nel pomeriggio di sabato primo luglio, peraltro il primo giorno della 'città 30' con il nuovo limite di velocità a 30 chilometri orari su diverse strade urbane.

Sabato, invece, una vigilessa si è rivolta al pedone, invitandolo una prima volta a spostarsi nel portico e poi, qualche minuto dopo, sanzionandolo per aver continuato a procedere sulla carreggiata, nonostante la presenza del marciapiede: la multa di 18 euro e 20 centesimi è stata inflitta per aver violato l'articolo del codice della strada che regola il comportamento di chi va a piedi. A nulla è valsa la giustificazione del sessantenne: stava camminando, ha detto stupito all'agente, al di là della linea bianca a lato della strada. (ANSA).