Aggredita dal marito nel Pavese, 51enne in rianimazione

(ANSA) - PAVIA, 04 LUG - Una donna di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere stata aggredita dal marito nella tarda serata di ieri nell'abitazione della coppia a Mortara (Pavia), in Lomellina.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la 51enne è stata presa a schiaffi dal marito durante una lite.

In seguito ai colpi ricevuti, ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra picchiando la testa.

A chiedere l'intervento dei soccorsi è stato il figlio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato la donna al San Matteo, dove è stata operata d'urgenza per la lesione cranica riportata nella caduta. Dopo l'intervento è stata trasferita in Rianimazione. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Vigevano (Pavia) per ricostruire la dinamica del fatto e stabilire le responsabilità del marito. (ANSA).