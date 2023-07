Meteo instabile fino a giovedì, poi torna l'anticiclone africano

Durerà fino a giovedì l'instabilità meteorologica causata dalle perturbazioni provenienti dal Nord Europa. Da venerdì, infatti, il tempo si stabilizzerà su tutte le regioni e ci sarà sole ovunque, con temperature che però "cominceranno ad assumere connotati africani". Queste le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it. "Fino a giovedì - spiega Sanò - il nostro Paese, specie il Centronord, dovrà vedersela con un insistente flusso instabile proveniente dall'area tra il Regno Unito e la Scandinavia, dove è in azione una vasta area depressionaria che continua a inviare perturbazioni che puntano dritte agli Stati centrali.



Fino a giovedì quindi, soprattutto il Nord, ma a tratti pure gli Appennini centrali - aggiunge - si potranno verificare dei temporali, localmente forti e con grandine, non solo sui settori alpini e prealpini, ma anche sulla Pianura Padana, seppure a carattere irregolare. Soltanto il Sud sarà completamente protetto da un campo di alta pressione". Le cose, secondo l'esperto, cambieranno a a partire da venerdì. L'anticiclone africano dal cuore del deserto del Sahara inizierà a invadere il Mediterraneo e quindi l'Italia a partire dalle Isole Maggiori e il Sud.



A questo punto 'atmosfera si stabilizzerà su tutte le regioni e oltre al sole che sarà prevalente ovunque, le temperature cominceranno ad assumere connotati africani.Se fino a giovedì i valori termici massimi non supereranno i 31°C al Centro-Nord e i 33°C al Sud (ad eccezione di Sardegna e bassa Sicilia), da venerdì si torneranno a raggiungere 40°C sulle Isole Maggiori, 36°C a Roma, a Firenze e molte zone del Sud e oltre i 33°C anche al Nord.



Nel dettaglio:



Lunedì 3. Al nord: temporali sparsi sui rilievi, locali pure in pianura. Al centro: un po' instabile sugli Appennini del versante adriatico. Al sud: sole prevalente.

Martedì 4. Al nord: dapprima più sole, poi entro sera temporali da ovest verso est. Al centro: un po' instabile sugli Appennini. Al sud: piovaschi in Basilicata.

Mercoledì 5. Al nord: temporali sulle Alpi. Al centro: sole. Al sud: sole prevalente.