Giovane motociclista cade e muore nel Pordenonese

(ANSA) - TRIESTE, 03 LUG - Un motociclista, di circa 31 anni, è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale accaduto intorno alle 22:30 di ieri ad Azzano Decimo (Pordenone), in località Cesena, in via Cesena.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Pordenone, l'uomo stava viaggiando in sella a una moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, cadendo. Secondo quanto accertato fino a questo momento, nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica da Pordenone e l'elicottero di soccorso, attivando contestualmente vigili del fuoco e forza pubblica. Sono state inutili le manovre salvavita praticate dal personale medico infermieristico: per l'uomo non è stato possibile fare altro da fare che non decretare il decesso.

(ANSA).