AccadeOggi

ROMA - Camera, Aula, pomeriggio Esame del disegno di legge sul voto dei fuorisede

ROMA - Camera, Sala del Cavaliere ore 10.00 Il presidente della Camera Fontana incontra il ministro degli Esteri del Kuwait Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah

ROMA - sede del ministero delle Imprese ore 12.00 Tlc, riunione del ministro delle Imprese Urso con i sindacati

ROMA - Incontro del Garante per la sorveglianza dei prezzi Mineo con i rappresentanti delle compagnie aeree sui rincari

ROMA - Spazio Novecento, piazza Guglielmo Marconi 26b ore 9.30 Unem, assemblea con i ministri delle Imprese Urso e dell'Ambiente Pichetto Fratin

ROMA - Hotel Quirinale, via Nazionale 7 ore 9.30 Legambiente, Nuova Ecologia e Kyoto Club, con Conai e Conou, EcoForum sull'economia circolare con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin

ROMA - Www.cnel.it e canale YouTube Cnel ore 9.30 Cnel, presentazione della 'Relazione 2022 al Parlamento e al governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali alle imprese e i cittadini' con il ministro della Pa Zangrillo

ROMA - Auditorium Parco della Musica, ore 10.30 Ania, assemblea 2023 con il ministro delle Imprese Urso

ROMA - Gazometro Eni Ostiense ore 11.15 Eni, presentazione del 'World Energy Transition Outlook 2023 - 1.5° Pathway' con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e l'Ad di Eni Descalzi

TORINO - Pista Lingotto, Via Nizza, 230 ore 17.00 'Fiat, The Future Is On Track', presentazione delle nuove Fiat Topolino e Fiat 600

SANTIAGO DEL CILE - Visita del presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Comunità di Sant'Egidio, via della Paglia 14b ore 18.00 Presentazione del libro 'Il grido della pace' con il presidente della Cei Zuppi

LAMPEDUSA (AG) - Hotspot ore 10.15 Visita del ministro dell'Interno Piantedosi e della commissaria Ue agli Affari Interni Johansson

LONDRA - Tennis, torneo di Wimbledon

NOGARO (FRANCIA) - Tour de France, Dax-Nogaro, quarta tappa