A Trieste il primo albero del vento, trasforma l'energia eolica

(ANSA) - TRIESTE, 03 LUG - E' il primo albero del vento installato in Italia, che, sfruttando la forza del vento, garantisce energia a un parcheggio dove si possono ricaricare auto e altri mezzi ad alimentazione elettrica. E' stato realizzato nello spazio dell'impianto della BAT (British American Tobacco) di Bagnoli della Rosandra (Trieste), inaugurato pochi giorni fa. Per l'esattezza l'albero si trova davanti al "A Better Tomorrow Innovation Hub," nuovo centro globale di produzione e innovazione di Bat Italia dedicato alle nuove categorie di prodotti a potenziale rischio ridotto.

L'albero è un sistema di produzione elettrica ispirato alla natura, dotato di 36 turbine eoliche indipendenti, che intercettano tutte le raffiche di vento convertendole in elettricità utile. Costruito per essere installato a Trieste, l'albero è in grado di resistere a velocità del vento superiori a 180 km/h ed è stato progettato dalla tedesca Cendid Energy Solutions. (ANSA).