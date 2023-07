Travolta da auto pirata nel Varesotto, morta 41 enne

(ANSA) - LUINO, 02 LUG - È una donna di 41 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto pirata ieri sera per strada a Gemonio, in provincia di Varese. Giuseppina Caliandro, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita in ospedale, è deceduta dopo alcune ore.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Varese, si concentrano sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sulle testimonianze di alcuni passanti.

L'automobilista, dopo averla travolta, nella fuga ha colpito anche un'altra auto. (ANSA).