Migranti: 489 arrivati a Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 02 LUG - Sono 489 i migranti arrivati nel l porto di Reggio Calabria con la nave "Dattilo" della Guardia costiera. La maggior parte, 412, provengono da Lampedusa, mentre 77 sono stati soccorsi mentre erano a bordo di un'imbarcazione nel Canale di Sicilia. Altri 200, inoltre, erano stati portati a Messina.

Del gruppo di migranti fanno parte 46 donne ed alcuni minori non accompagnati. Sono, in prevalenza, subsahariani, bangladesi, eritrei e tunisini. Si trovano, attualmente, nell'area portuale in attesa di essere trasferiti nel centro di prima accoglienza di Gallico.

L'attività di soccorso ed assistenza, svolta dalle forze dell'ordine e dai volontari della Protezione civile e della Croce rossa, é stata coordinata dalla Prefettura di Reggio Calabria. Nelle prossime ore, ad eccezione di un gruppo che resterà in Calabria, saranno trasferiti in varie regioni in base al piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno.

(ANSA).