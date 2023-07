La contrada dell'Aquila vince la provaccia del Palio di Siena

E' stata la contrada dell'Aquila a vincere la provaccia in vista del Palio di Siena che si correrà questa sera. In partenza buono lo spunto della Contrada della Torre che ha mantenuto la testa della corsa per tutto il primo giro quando è sopraggiunta l'Aquila che ha preso la prima posizione per mantenerla fino al termine del terzo giro. Questa sera alle 19.30 la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano.

"C'è l'emozione della senese che da 62 anni vive questa festa in prima persona e poi in più c'è questo forte senso di responsabilità anche nei confronti dell'incontrollabile". Lo ha detto il sindaco di Siena Nicoletta Fabio nella tradizionale conferenza stampa che precede Il Palio rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano come vivesse questa prima sua esperienza da sindaco. "Grosse sorprese non ne ho avute se non la conferma più importante è stato il funzionamento della macchina comunale, già collaudata ampiamente" ha aggiunto Fabio specificando: "La mia utopia è quella di riuscire a vedere tra le contrade una totale autoregolamentazione".