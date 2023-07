Grosso albero si adagia contro palazzo in via Gluck a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Un grosso albero, in gran parte secco, si è inclinato e adagiato su un palazzo in via Gluck, la via di Milano nei pressi della stazione centrale di Milano, resa famosa dalla canzone di Adriano Celentano nel 1966.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcune squadre che stanno compiendo le operazioni per rimuoverlo.

Sono stati gli abitanti del palazzo a dare l'allarme. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per regolare la viabilità. (ANSA).