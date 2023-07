Estate 2023, un terzo della spesa sarà destinato alla tavola

Oltre un terzo della spesa turistica nell'estate 2023 sarà destinato alla tavola per un valore che supera i 15 miliardi di euro per consumare pasti in ristoranti, pizzerie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o souvenir enogastronomici in mercati e sagre. E' quanto stima la Coldiretti per la prossima estate, con 15,6 milioni di italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il cibo è dunque la voce più importante del budget della vacanza estiva in Italia tanto che - sottolinea la Coldiretti - è diventato per molti turisti la principale motivazione del viaggio con il boom del turismo enogastronomico anche grazie alle numerose iniziative di valorizzazione, dalle sagre alle strade del vino, fino agli oltre 25mila agriturismi.