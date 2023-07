Corso di rafting per insegnare ai dirigenti a fare squadra

(ANSA) - IMPERIA, 02 LUG - Un corso di rafting per aiutare i dirigenti a fare squadra e a comunicare tra loro. Imparare a gestire il gommone con cui si discendono corsi d'acqua impetuosi è una delle attività di formazione pensate dalla direzione della Asl1 Imperiese per il cosiddetto "team building". A darne notizia sono le edizione di La Stampa e Il Secolo XIX di Imperia. Il costo del corso specifico è di 700 euro, nell'ambito di un piano formativo aziendale integrato con un "Progetto di team building" che si concluderà il 12 luglio. Prevede due percorsi di aggiornamento, per un importo di 5.974 euro. L'Asl precisa: «Questo tipo di proposta fa parte di un pacchetto che include percorsi in aula e outdoor. Quella del rafting è una delle attività. Nello specifico i direttori che parteciperanno alla formazione outdoor pagheranno in proprio il corso, senza gravare sul bilancio dell'Asl 1. Si tratta di percorsi complementari rispetto al Piano formativo aziendale per il personale a stretto supporto della direzione strategica attraverso le tecniche del team building, per una migliore sinergia e collaborazione in ambito lavorativo".

L'iniziativa non è piaciuta alla Cgil e il segretario provinciale Fulvio Fellegara commenta: «Stiamo prendendo in giro i lavoratori che continuano a operare senza sosta e in alcuni casi ancora non conoscono se i progetti proposti dai rispettivi servizi verranno rispettati, progetti scelti per valorizzare il lavoro e l'assistenza ai cittadini da mesi sulle scrivanie dei dirigenti e ancora mancanti di firma. E poi scopriamo che iniziative di carattere ludico per dirigenti ricevono un immediato assenso. Questa amministrazione è riuscita in breve tempo a creare un clima assolutistico e dispotico. Anche per questo manifesteremo il 10 luglio davanti all'ospedale di Imperia». (ANSA).