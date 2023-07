Striscione per Nahel sotto consolato francese di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - Alcuni familiari ed attivisti del comitato 'Verità e Giustizia per Ugo Russo" hanno aperto striscioni questa mattina davanti al consolato francese di Napoli "per solidarizzare con la rivendicazione di giustizia per Nahel M. assassinato a Nanterre con un colpo alla testa durante un fermo stradale della polizia". "Tutte le vite valgono, tutte hanno diritto alla giustizia. Perchè non si ripeta più", questo il messaggio dei manifestanti.

Il comitato prende il nome dal 15enne ucciso da un carabiniere la notte tra il 29 febbraio e il primo marzo del 2020, mentre, armato di una 'replica' di una pistola, tentava di rapinare, con un complice, l'orologio Rolex del militare. (ANSA).