Pioggia e temporali, torna il maltempo sull'Italia

L'estate si è presa una pausa e su diverse zone dell'Italia è tornato a farsi sentire il maltempo con pioggia e temporali ma anche temperature decisamente più fresche. Nulla a che vedere, fortunatamente, con gli eventi drammatici delle scorse settimane ma i danni non sono mancati e il cielo è apparso con connotati più tipici dell'autunno che di un inizio di luglio.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, il tempo si manterrà instabile e con temporali ancora per qualche giorno, almeno fino a mercoledì 5 luglio, ma poi tornerà sull'Italia l'anti

Agenzia ANSA Meteo, temporali fino a mercoledì poi arriva l'anticiclone africano - Cronaca In settimana fase instabile su quasi tutta la Penisola ad eccezione del Sud. Attesi per oggi temporali anche in montagna in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo (ANSA)



ciclone africano e il gran caldo con punte di oltre 36 gradi al sud e centro Italia.



Condizioni molto diverse da quelle di un anno fa, come testimonia la palude di Colfiorito dove si è passati dalla grande siccità dell'estate 2022 ad oltre un metro di acqua di ora. Dodici mesi indietro anche a ridosso dell'Appennino le temperature toccavano i 34-35 gradi mentre ora lo stesso giorno il termometro ne fa segnare meno di 20.

Per l'Umbria la notte tra il 30 giugno e il primo luglio è stata di pioggia e temporali, con circa 5 mila i fulmini caduti in 12 ore e un centinaio di interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di

Agenzia ANSA Alla palude di Colfiorito tanta acqua dopo la siccità - Umbria Lo scenario completamente capovolto rispetto a un anno fa (ANSA)



Perugia per allagamenti, danni d'acqua e rami caduti.





Il maltempo si sta facendo sentire anche sul palio di Siena per il quale è stata annullata anche la quarta prova che si doveva svolgere questa mattina. La pioggia persistente ha, infatti, reso impraticabile la pista in piazza del Campo.

Nel Lazio ancora allerta gialla, annunciata venerdì per 24-30 ore per nubifragi e temporali grandinate e forti raffiche di vento.

Sempre in Toscana sale invece la conta dei danni, secondo quanto denuncia Coldiretti Livorno. La forte perturbazione da allerta arancione che ha colpito la regione nelle ultime ore ha picchiato duro in particolare sulla Val di Cornia e sulle campagne limitrofe della provincia livornese. La tempesta ha scaricato in 24 ore 116 millimetri di acqua sulla zona di Suvereto, 82 in appena 12 ore nell'area del comune di Collesalvetti ingrossando fossi e canali che straripando hanno inondato i terreni coltivati e "sdraiato centinaia di ettari di girasole e cereali", sempre secondo l'organizzazione degli agricoltori. Per questo "c'è da non abbassare la guardia" anche se il fenomeno temporalesco "si è affievolito" ha affermato Monia Monni, assessore all'ambiente e alla protezione civile della Regione Toscana.

Intanto è stata chiusa per una serie di controlli la galleria Montebasso, nel torinese, lungo la strada provinciale uno delle Valli di Lanzo dopo l'intensa pioggia di ieri, che ha causato delle problematiche al sistema di gestione delle acque dell'impianto.