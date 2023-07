Morto dopo lite nel messinese, un arresto a Castel di Sangro

(ANSA) - PALERMO, 01 LUG - Con l'accusa di omicidio i carabinieri hanno arrestato a Castel di Sangro in provincia de L'Aquila, un 57enne. L'uomo è indagato per la morte di un 48enne, avvenuta davanti ad un bar a Venetico bel messinese, l'8 giugno scorso nell'Ospedale Fogliani di Milazzo, in seguito alle lesioni riportate per "un'asserita caduta accidentale da una bicicletta".

Secondo gli inquirenti quel decesso non sarebbe riconducibile "a un evento accidentale, come da lui riferito all'arrivo in ospedale, ma a un'aggressione subita in seguito ad una lite". Il 57enne per futili motivi, avrebbe colpito il 48enne, suo conoscente, con una mazza da baseball, provocandogli gravi lesioni anche di organi interni che hanno poi portato al decesso in ospedale. Dopo l'aggressione, l'uomo, si era allontanato da Venetico dove i militari sono riusciti a localizzarlo e rintracciarlo, per poi eseguire l'arresto. (ANSA).