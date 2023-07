Meteo, temporali fino a mercoledì poi arriva l'anticiclone africano

È in corso una fase molto instabile partita da una perturbazione atlantica che venerdì ha creato non pochi problemi al Nordovest e in Toscana dove si sono verificati anche nubifragi. Di fatto l’anticiclone africano si è ritirato verso sudovest lasciando la porta aperta a un flusso instabile di origine atlantica. Soltanto al Sud la pressione risulta piuttosto stabile. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it ci dice che almeno fino a mercoledì 5 luglio dovremo fare i conti con un’accesa instabilità foriera di temporali.

Oggi il passaggio della perturbazione manterrà l’atmosfera piuttosto instabile al Nordest e al Centro dove non mancheranno occasioni per precipitazioni sparse, anche temporalesche in montagna e su Umbria, Marche, Lazio (anche a Roma) e Abruzzo.

Da domenica l’allontanamento della perturbazione favorirà un debole aumento della pressione e così se al mattino ci sarà bel tempo, al pomeriggio scoppieranno dei temporali sui rilievi centro-settentrionali. Fino a mercoledì ci saranno possibilità di temporali, soprattutto al Nord e non solo in montagna, ma a tratti pure in pianura. Il tempo sarà invece più soleggiato al Centro-Sud eccezion fatta per un’instabilità pomeridiana relegata ai rilievi. Sotto l’aspetto termico, dopo il calo piuttosto consistente dovuto al passaggio della perturbazione, le temperature torneranno a salire, grazie anche al maggior soleggiamento. I valori massimi però raramente andranno oltre i 31°C, se non al Sud e localmente al Centro.

Le cose cambieranno radicalmente da giovedì 6; infatti dal continente africano l’anticiclone sub-tropicale si innalzerà repentinamente e comincerà a invadere il bacino del Mediterraneo e quindi l’Italia. Il tempo si stabilizzerà quasi ovunque, il sole sarà prevalente e le temperature torneranno a schizzare oltre i 35-36°C a partire dalle Isole Maggiori quindi al Sud e al Centro. Avrà così inizio la seconda ondata di caldo africano, probabilmente più potente di quella portata dall’anticiclone Scipione.

Sabato 1. Al nord: instabile al Nordest, migliora altrove. Al centro: rovesci o temporali su Umbria, Lazio e Adriatiche. Al sud: in prevalenza soleggiato.

Domenica 2. Al nord: temporali pomeridiani sulle Alpi. Al centro: qualche breve pioggia sugli Appennini. Al sud: soleggiato.

Lunedì 3. Al nord: un po’ instabile sulle Alpi e sulle Prealpi. Al centro: qualche temporale sugli Appennini, lato adriatico. Al sud: sole prevalente.

Tendenza: fino a mercoledì temporali più probabili al Nord, poi arriva l’anticiclone africano.