Il Papa chiama l'argentino Fernandez alla Dottrina della Fede

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 01 LUG - Il Papa ha nominato Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e Presidente della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologica Internazionale mons. Víctor Manuel Fernández, finora Arcivescovo di La Plata (Argentina). Prenderà possesso degli incarichi a metà settembre 2023".

E' tra le persone più vicine al Pontefice argentino ed è sempre stato infatti chiamato 'il teologo del Papa'.

Il Papa ha accompagnato la nomina con una lettera all'interessato per indicare le linee che dovrà seguire il dicastero. "Il dipartimento che lei presiederà in altri tempi è arrivato ad usare metodi immorali. Erano tempi in cui più che promuovere la conoscenza teologica si perseguitavano eventuali errori dottrinali", premette Papa Francesco aggiungendo: "Quello che mi aspetto da te è senza dubbio qualcosa di molto diverso".

Francesco che non ci può essere "un unico modo" di esprimere la dottrina perché "le diverse linee di pensiero filosofico, teologico e pastorale, se si lasciano armonizzare dallo spirito nel rispetto e nell'amore, possono far crescere anche la Chiesa.

Questa crescita armoniosa conserverà la dottrina cristiana più efficacemente di qualsiasi meccanismo di controllo". Il Papa vuole anche con non ci si accontenti di "una teologia da tavolo, con una logica fredda e dura che cerca di dominare tutto". Il "criterio fondamentale" - indica il Papa in questa lettera - è "presentare in maniera convinta un Dio che ama, che perdona, che salva, che libera, che promuove le persone e le chiama al servizio fraterno". (ANSA).